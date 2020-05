Arctic Paper miał 54,96 mln zł zysku netto, 111,83 mln zł EBITA w I kw. 2020 roku

W I kw. 2020 r. zysk EBITDA wyniósł 111,8 mln zł (w porównaniu do 81,1 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.), a marża EBIT osiągnęła 9,8%, co jest zgodne z celem finansowym. Zarówno segment papieru, jak i celulozy osiągnęły satysfakcjonujące wyniki. Stabilne ceny surowców nadal działały na korzyść segmentu papieru. Mocne wyniki skonsolidowane przyczyniły się do obniżenia długu netto grupy o 65 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r., podkreślono.