ARP udzieliła łącznie ok. 10 mln zł pożyczek dwóm PKS-om na restrukturyzację

"Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Nie tylko restrukturyzujemy przedsiębiorstwa, czy finansujemy ich inwestycje i bieżącą działalność, ale także wspieramy rozwój lokalnych społeczności. I to właśnie ten ostatni aspekt był dla nas ważny przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki dwóm PKS-om. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej zapewniają dojazdy do szkoły, pracy, lekarza. Bez nich wiele osób miałoby trudności z przemieszczeniem się do wybranych miejsc. Dzięki naszym pożyczkom mieszkańcy Zielonej Góry i regionu Świętokrzyskiego będą mieli zapewniony transport na kolejne lata" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.