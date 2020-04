Art Games Studio: Gra 'SpyHack: Episode 1' zadebiutuje na PC w II kw. 2020 r.

"W grudniu minionego roku na mocy zawartych porozumień włączyliśmy do naszego portfolio pięć różnych tytułów, których będziemy wydawcą. Kolejnym jest 'SpyHack', który w nadchodzącym kwartale trafi do sprzedaży. O dacie premiery poinformujemy niebawem" - powiedział Bąk, cytowany w komunikacie.

Osadzona w cyberprzestrzeni fabuła "SpyHack" tworzy świat, w którym gracz wciela się w agenta ATD mającego dostęp do najnowszych technologii, z których korzysta by wykonać najtrudniejsze misje. Dowolny elektroniczny sprzęt, po podłączeniu do sieci, może zostać wykorzystany jako wyrafinowana przynęta lub zabójcze narzędzie. W grze pojawi się ciężka broń z arsenału ATD - broń palna najnowszej generacji i inteligentne ładunki EMP. Na gracza czekają misje w Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej, podano w materiale.