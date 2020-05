Asbis ma umowę dystrybucyjną z Bang & Olufsen dot. CEE i WNP bez Rosji

"Asbis ma bardzo dużą wiedzę na temat branży elektroniki użytkowej oraz olbrzymie doświadczenie w pracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Z dużym optymizmem czekam na efekty naszej współpracy. Wspólnie z Asbis będziemy w stanie zwiększyć skalę naszej działalności, zbliżyć się do lokalnych partnerów detalicznych i wzmocnić naszą obecność na kluczowych rynkach. Nie mam wątpliwości, że współpraca z jednym z wiodących dystrybutorów w tym regionie pomoże nam zwiększyć sprzedaż naszych produktów" - powiedział prezes Bang & Olufsen Kristian Teär, cytowany w komunikacie.

"Asbis jest wiodącym dystrybutorem produktów IT oraz elektroniki użytkowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w krajach WNP. Mamy szerokie pokrycie geograficzne na dynamicznie rozwijających się rynkach oraz bogate, 30-letnie doświadczenie w tej branży. Wierzymy, że Bang & Olufsen ma niewykorzystany potencjał, a my możemy wesprzeć spółkę w jego wykorzystaniu, dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu. Partnerstwo z tak znaną i prestiżową marką jak Bang & Olufsen, jest również idealną okazją dla Asbis do rozszerzenia portfolio o luksusowe produkty audio i współpracę z lokalnymi partnerami detalicznymi w celu zwiększenia sprzedaży i jakości obsługi klienta" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbisc Enterprises Sergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.