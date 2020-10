ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG spadła o 1,43% m/m we wrześniu

"Pandemia miała negatywny wpływ na wysokość wynagrodzeń, a przedłużający się kryzys nadszarpnął także oszczędności Polaków . Jesienna fala wzrostu liczby zachorowań i związane z nią ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne skłaniają konsumentów do rozważnych zakupów, szczególnie że przez wzrost kosztów energii i transportu, w sklepach jest ogólnie drożej. Jednak jak wynika z naszego badania, sieci, by przyciągnąć klienta, oferują podstawowe produkty codziennej potrzeby w konkurencyjnych cenach lub obejmują je promocjami" - powiedział dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński, cytowany w komunikacie.

"Zestawienie cen poszczególnych kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że większość artykułów FMCG wchodzących w skład koszyka zakupowego ASM SFA, we wrześniu 2020r. staniała względem ubiegłego roku. Jedynie dodatki, mięso, wędliny i ryby nieznacznie podrożały (poniżej 0,5%), zaś ceny nabiału pozostały niezmienione" - czytamy dalej.

Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen 50 produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Badanie przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash &carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zaliczają się 4 sklepy online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl oraz szybkikoszyk.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerconline, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy.