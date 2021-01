ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG wzrosła o 0,4% m/m w XII

"Badane przez nas produkty FMCG w większości sklepów stacjonarnych były tańsze w grudniu w porównaniu z listopadem 2020. W sklepach Tesco odnotowaliśmy w grudniu największy spadek wartości koszyka zakupowego i obniżenie średnich cen o 2,98%. Produkty w najniższych cenach ponownie można było kupić w sieci Auchan, którego średni koszyk spadł w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 0,39%. Badanie wskazuje na największy wzrost średnich cen w sklepach sieci Lidl, gdzie w grudniu wartość koszyka wzrosła o 5,88% w stosunku do listopada. Badanie potwierdziło po raz kolejny niższe ceny w kanale tradycyjnym w porównaniu do e-grocery. W grudniu odnotowaliśmy różnicę wartości średniego koszyka na poziomie ponad 15% (sklepy stacjonarne vs. online)" - czytamy w materiale.

Z badania przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency wynika, że w grudniu 2020 r. najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach sieci tradycyjnej.

"To zmiana w stosunku do listopada, w którym najkorzystniejsze ceny oferowała tzw. hybryda, czyli model zakupowy będący połączeniem online i offline danej sieci. W grudniu tradycyjne zakupy pod względem cenowym okazały się bezkonkurencyjne. Średnia wartość koszyka zakupowego w kanale offline wyniosła w grudniu 221,88 zł, z kolei w modelu hybrydowym - 228,59 zł" - czytamy także.

Według badania, w 9 z 10 analizowanych sieci sklepów stacjonarnych najtańszy był kwartał IV.

"Wyjątkiem w tej regule jest jedynie Tesco, które w każdym kwartale roku 2020 podnosiło ceny. Porównując I kwartał do IV kwartału 2020 roku, w Tesco odnotowaliśmy wzrost cen o 2,95%. W każdym kwartale roku 2020 najmniej opłacalne były zakupy w e-grocery - w sklepach online ceny się wahały, na przemian spadały i wzrastały. Ostatecznie w IV kw. odnotowaliśmy wzrost względem III kw. o 2,23%. To ciekawa obserwacja, biorąc jednak po uwagę, że miesiąc do miesiąca w IV kw. ceny e-grocery i tak spadały" - czytamy także.

W skali roku najtańszą siecią okazała się sieć Auchan, a najdroższym kanałem e-grocery, które zdecydowanie wykorzystywało w minionym roku wzmożone zainteresowanie konsumentów zakupami online, ze względu na wygodę i bezpieczeństwo. Najwięcej najdroższych produktów mogliśmy znaleźć w e-grocery - w 7 kategoriach odnotowaliśmy najwyższe ceny (chemia domowa i kosmetyki, dodatki, mrożonki, nabiał, napoje, produkty sypkie oraz używki i alkohol). W kategorii mięso, wędliny, ryby cena w kanale e-grocery jest taka sama, jak w sieci tradycyjnej E.Leclerc. Najniższe ceny w kategoriach takich, jak chemia domowa i kosmetyki, mrożonki, produkty tłuszczowe i słodycze zaobserwowaliśmy w sieciach Auchan. Dodatki najtańsze były w Intermarché, mięso, wędliny i ryby w sieci Kaufland, nabiał i napoje w Makro, produkty sypkie w Lidlu, a używki i alkohol w Biedronce, podano także.

"Najtańszą siecią w skali 2020 roku podobnie jak w roku ubiegłym okazała się sieć Auchan. W ujęciu miesięcznym wygrała ona ranking najtańszej sieci aż 10 razy - wyjątkiem był czerwiec, gdzie najtańszy był Carrefour oraz sierpień - gdzie najtańsza była Biedronka" - czytamy dalej.

Rekordzistą w rankingu najwyższych cen 2020 roku jest kanał e-grocery - lider w każdym miesiącu 2020 roku. Po środku rankingu uplasowało się Tesco i Intermarché - mimo, że Tesco odnotowywało znaczące wzrosty cen w kolejnych kwartałach 2020.

"Perspektywa roku 2020 pokazała nam, jak pandemia COVID-19 w Polsce i na świecie wpłynęły na politykę cenową poszczególnych sieci. Zaobserwowaliśmy, że w miesiącach kiedy sytuacja pandemiczna w Polsce nasilała się - ceny wzrastały, szczególnie w sprzedaży online. Widoczne jest to szczególnie w kwietniu i maju, a w drugiej połowie roku - w październiku i listopadzie. Okres świąteczny nie wpłynął znacząco na wzrosty cen - zarówno w sieciach tradycyjnych, jak i w e-commerce ukształtowały się one poniżej średniej. Za nami rok ekstremalny, który wszystkie sieci handlowe, zarówno w kanale offline, jak i online, wystawił na wyjątkową próbę. Sieci musiały reagować bardzo dynamicznie, wiele biznesów przeszło prawdziwą transformację cyfrową, a e-commerce musiało przygotować się na realizację niespotykanej dotąd ilości zamówień"- powiedział dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński, cytowany w podsumowaniu raportu.

Według niego, rynek się zmienił, a najbliższe 12 miesięcy pokaże, które trendy staną się normą.

"Z pewnością transformacji cyfrowej nie da się zatrzymać. Jak na innowacje w 2021 roku reagować będą sieci tradycyjne? Przekonamy się wkrótce i z uwagą będziemy śledzić wszelkie zmiany w branży. Analizy i wnioski przekazywać będziemy Państwu w kolejnych raportach, do zapoznania się z którymi zapraszam Państwa już teraz" - dodał Górczyński.

Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Badanie przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash & carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zalicza się 5 sklepów online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl, szybkikoszyk.pl oraz MEGASAM24.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy. Raport obejmuje łącznie 50 punktów sprzedażowych i ceny 40 wspólnych dla wszystkich sieci produktów z 10 kategorii.

ASM Sales Force Agency przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych. Aktualne dane zebrano dniach 9-15 grudnia 2020 r

ASM Sales Force Agency jest spółką zależną ASM Group S.A. czołowej polskiej spółki holdingowej, specjalizującej się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Do grupy kapitałowej zarządzanej przez ASM Group S.A. należą spółki prowadzące działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH - Niemiec, Austrii i Szwajcarii.