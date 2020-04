technologie 1 godzinę temu

Asseco bezpłatnie udostępnia pakiety usług IT do zdalnego kontaktu z pacjentem

Asseco bezpłatnie udostępnia pakiety usług IT do zdalnego kontaktu z pacjentem, podała spółka. Placówki medyczne będą mogły bezpłatnie do 31 lipca korzystać z moduł Teleporada, który wykorzystując technologię komunikacji audiowizualnej pozwoli lekarzom na udzielanie porad w sposób zdalny i zapewni dostęp do cyfrowej dokumentacji medycznej pacjenta.