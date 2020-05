Asseco Data Systems wdraża e-podpis w branży HR we współpracy z firmą Unit4

"Stworzony przez Asseco SimplySign jest kwalifikowanym e-podpisem chmurowym, co oznacza, że funkcjonuje w formie aplikacji mobilnej. Do elektronicznego podpisania dokumentu nie jest potrzebny komputer stacjonarny ani żadne dodatkowe urządzenia, gdyż można to zrobić na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu - np. smartfonie. To duża rewolucja w procesach HR" - powiedział dyrektor sprzedaży projektowej w Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.