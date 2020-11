Asseco liczy na finał przetargu w segmencie bankowym w Niemczech w II kw. 2021

"To są procesy, które długo trwają, bo w bankach to nie jest tak prosto wymienić system 'core'owy'. Decyzja o takiej wymianie jest poprzedzona spotkaniami, warsztatami, analizami itd. i my w takich procesach uczestniczmy. Mamy jeden bank, gdzie uczestniczymy mocno zaawansowani, gdzie prowadzimy zaawansowane rozmowy. Mamy oczywiście konkurencje i może się wszystko zdarzyć" - powiedział Panek podczas wideokonferencji.