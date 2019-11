Asseco Poland miało 78,5 mln zł zysku netto, 261,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Poziom rentowności w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku wzrósł na poziomie EBITDA oraz zysku operacyjnego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o odpowiednio o 1,8 pkt proc. do 15,3% oraz o 0,8 pkt. proc. do 9,2%. Marża zysku netto była wyższa o 0,5 pkt proc. i w 3 kwartałach 2019 roku wynosiła 6,6%. Wyższy poziom rentowności na poziomie EBITDA wynika w dużej mierze z przyjęcia nowego standardu rachunkowości MSSF 16 z dniem 1 stycznia 2019 roku. [...] Poprawa marży operacyjnej widoczna była w segmentach Formula Systems i Asseco International, gdzie wzrosła ona odpowiednio o 2,1 pkt proc. do 7,2% i 1,7 pkt proc. do 11,8%" - czytamy w raporcie.