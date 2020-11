Asseco Poland nadal jest zainteresowane akwizycjami, także na krajowym rynku

"Rzeczywiście, w tym roku nie dokonaliśmy akurat żadnej akwizycji w Polsce. Natomiast prowadzimy jeszcze kilka rozmów, ale są to jednak wstępne rozmowy, ale cieszymy się, bo jest zainteresowanie. Nawet w Polsce znaleźliśmy kilka ciekawych spółek, które pasują do nas i nie ukrywam, że chcielibyśmy te akwizycje zrealizować. Jednak obie strony muszą się zgodzić co do warunków transakcji. Myślę, że w takim krótkim horyzoncie czasowym nic się raczej nie wydarzy w tym względzie" - dodał wiceprezes.