budownictwo 1 godzinę temu

Atal sprzedał 1 064 lokale w okresie I-IV 2019 r., wzrost o 18% r/r

Atal sprzedał 1 064 lokale w okresie styczeń - kwiecień br., co oznacza wzrost o ok. 18% r/r, podała spółka. W samym kwietniu podpisano 348 umów deweloperskich - to rekordowy miesięczny wynik sprzedaży w historii spółki, podkreślono.