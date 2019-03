Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji o 100 mln zł

"Zarząd Atal zwiększył program emisji obligacji. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 170 mln zł, z czego 70 mln zł zostało już wyemitowane w ramach obligacji serii AM. Propozycje nabycia obligacji - w ramach emisji prywatnej - zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób" - czytamy w komunikacie.