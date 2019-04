Auto Partner miał 58,64 mln zł zysku netto, 80,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności Grupy w szczególności przez: (i) rozwój sieci dystrybucji zarówno pod względem liczby otwieranych nowych filii (w 2018 Grupa odnotowała wzrost liczby filii o 3 oddziały, z poziomu 80 oddziałów w 2017r. do 83 oddziałów w 2018r.), jak i lepszym pokryciem geograficznym polskiego rynku, (ii) rozszerzaniem asortymentu, (iii) lepszym dopasowaniem asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, (iv) systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów oraz (v) ogólnego wzrostu rynku w Polsce (szacowanego przez Grupę na ok. 5-7%). Ekspansja terytorialna na rynek czeski poprzez spółkę zależną kierującą ofertę do warsztatów nie wpłynęła istotnie na poziom przychodów Grupy w 2018r. Spółka wciąż znajduje się w fazie rozwoju" - czytamy w raporcie.