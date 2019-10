Autopay Research: 25% Polaków kupuje dostęp do serwisów oferujących filmy online

"Z jednej strony ludzie unikają opłat abonamentowych, nawet wymaganych przez prawo. Szacuje się, że ponad gospodarstw domowych unika płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jednocześnie coraz liczniejsze grono osób jest gotowych płacić za dostęp do platform streamingowych. W ciągu roku liczba skoczyła o ponad 100%! Ludzie doceniają, że raz rejestrując się do usługi, otrzymują niemal nieograniczony dostęp do muzyki czy filmów, bez potrzeby pamiętania o regulowaniu comiesięcznych należności. To właśnie wygoda jest najczęstszym powodem korzystania z usług w modelu abonamentowym. Istotna jest również łatwość płacenia oraz cena, która jest niższa niż w przypadku każdorazowego opłacania usługi" - skomentował ekspert Blue Media, polskiej spółki finansowo-technologicznej, Marcin Szczur, cytowany w komunikacie.

Sama wygoda nie tłumaczy jednak skokowego wręcz wzrostu zainteresowania usługami subskrypcyjnymi w Polsce.

"W przypadku zakupu oprogramowania zwykle nie mamy innego wyboru tylko model abonamentowy - niemal wszyscy liczący się producenci oprogramowania antywirusowego czy tzw. pakietów biurowych (jak Office) przeszli na sprzedaż subskrypcji. Międzynarodowe serwisy jak Netflix, HBO GO czy Amazon Prime Video nie tylko są już oficjalnie dostępne dla polskich klientów, ale mają dla Polaków coraz bardziej atrakcyjną ofertę. Do tego działa u nas szereg wywodzących się z Polski platform od CDA.pl po VOD.pl czy player.pl, które na swoją popularność pracowały latami" - dodał ekspert Blue Media.

Z badania Autopay Research wynika, że 28% respondentów (wzrost o 12 pkt proc. w porównaniu do ub.r.) wskazuje na łatwość płacenia jako powód, dla którego korzystają z usług subskrypcyjnych.

Potrzebę łatwego płacenia widać także w odpowiedziach na pytanie o sposoby opłacenie usług w modelu abonamentowym. Choć samodzielnie wykonywane przelewy nadal są najpopularniejszą metodą, to w porównaniu do roku ubiegłego znacząco straciły na znaczeniu. Bardzo popularne są za to płatności kartą, BLIK czy PayPal. Całkiem dobry wynik odnotowały także płatności Google Pay czy Apple Pay, wskazano także.

Nieinternetowe usługi subskrypcyjne nie rozwijają się tak dynamicznie jak te dostępne online. W porównaniu z rokiem ubiegłym na popularności zyskały jedynie kluby fitness. Wskaźnik osób deklarujących, że z takich usług w ogóle nie korzysta, wzrósł do poziomu 67%.

"Netflix, Spotify, Endomondo czy Office 365 to marki, które najmocniej kojarzą się obecnie z ekonomią subskrypcji. Ale bardziej tradycyjne branże - jak np. motoryzacja - także eksperymentują z usługami abonamentowymi. O subskrypcji dużo rozmawia też polska branża e-commerce. Pojawiają się kolejne pomysły - kosmetyczne boxy, karmy dla psów i kotów, pudełka dla świeżo upieczonych rodziców czy pakiety wspierających rozwój dzieci zabawek - ale żaden nie zdobył dotąd znaczącej popularności. Warto odnotować za to rozwój takich usług jak Allegro Smart (darmowa dostawa do paczkomatów i punktów odbioru towaru) czy Empik Premium (darmowa dostawa kurierska i dodatkowe zniżki). Niewykluczone, że wraz z rozwojem płatności cyklicznych BLIK więcej sklepów internetowych, szczególnie tych oferujących produkty szybkozbywalne, zdecyduje się na oferowanie produktów w modelu abonamentowym" - podsumował Szczur.

Raport "Jak korzystamy z usług subskrypcyjnych 2019" jest częścią większego badania Autopay Research "Innowacje finansowe 2019", zrealizowanego metodą CAWI (internetowe wywiady) przez agencją badawczą Satisface na reprezentatywnej grupie 1109 respondentów. Autopay Research to marka należąca do Blue Media.

