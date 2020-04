Aviva sfinansuje zakup drukarek 3D do produkcji przyłbic na Wydziale Fizyki UW

"Wspieramy szlachetną inicjatywę Wydziału Fizyki UW, zwiększamy ich 'moce przerobowe'. Nasi bohaterowie - lekarze, pielęgniarki , ratownicy - otrzymają dzięki temu w najbliższym czasie 6 tysięcy przyłbic, aby mogli bezpieczniej przewozić i leczyć pacjentów. To kolejny etap naszego zaangażowania w walce z epidemią" - powiedział prezes grupy Aviva Adam Uszpolewicz, cytowany w komunikacie.

Wydział Fizyki UW rozpoczął produkcję przyłbic ochronnych, wykorzystując drukarki 3D dostępne w pracowni Makerspace@UW. Pracują przy tym wolontariusze - studenci, doktoranci i pracownicy wydziału. W ten sposób wyprodukowano już tysiąc przyłbic. Produkcję finansował do tej pory Wydział Fizyki i darczyńcy indywidualni. Przyłbice otrzymuje na bieżąco personel medyczny i ratownicy zajmujący się chorymi na COVID-19.

"Wykorzystanie możliwości technicznych Wydziału Fizyki UW zaproponował dr Radek Łapkiewicz, który zainspirował się akcją wykorzystania drukarek 3D zainicjowaną w internecie. Postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę, umiejętności oraz zasoby pracowni Makerspace@UW, aby pomóc ludziom działającym na pierwszej linii frontu walki z pandemią COVID-19. W tym działaniu bardzo ważne jest wsparcie finansowe, umożliwiające zakup materiałów, ale też pokrycie kosztów serwisu oraz zakupu drukarek 3D i innego sprzętu potrzebnego do produkcji środków ochrony, w szczególności przyłbic. Wsparcie Avivy jest dla nas bardzo, bardzo cenne" - skomentował prof. Andrzej Wysmołek, koordynator akcji na Wydziale Fizyki UW.

Współpraca z Wydziałem Fizyki UW to kolejna inicjatywa Avivy w walce z epidemią. Grupa wspiera równolegle Polski Czerwony Krzyż - sfinansowała zakup środków ochronnych dla 5 tys. opiekunek PCK, które w całym kraju zajmują się 16 tys. seniorów - samotnych i przewlekle chorych. Umożliwiła też pilny zakup do magazynu PCK dodatkowego sprzętu wspierającego służbę zdrowia. Zaangażowała też swoich pracowników, agentów ubezpieczeniowych i sympatyków do udziału w zbiórce online na rzecz PCK na stronie www.todlamniewazne.pl. W najbliższym czasie Aviva przekaże PCK kolejną darowiznę na wsparcie bezpośredniej pomocy żywnościowej dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w wyniku ekonomicznych skutków epidemii, podano także.