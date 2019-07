BAH ma umowę nabycia 100% udziałów SsangYong Polska za 1,075 mln zł

"Samochody SsangYong wyróżniają się na tle konkurencji wysoką jakością. Realizując efektywną, długofalową strategię budowy świadomości marki u polskich klientów możemy skokowo zwiększyć udział SsangYong w polskim rynku. Duże nadzieje wiążemy ponadto z ambitnymi planami rozwojowymi koreańskiego koncernu, planującego w kolejnych latach rozszerzać swoją gamę produktową o nowe modele, adresowane do szerszego grona odbiorców. Łącząc know-how BAH w budowaniu pozycji marek samochodów na polskim rynku z potencjałem SsangYong możemy w średnim okresie czasu znacząco zwiększyć sprzedaż samochodów tej marki nad Wisłą" - skomentował prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

SsangYong to najstarszy oraz czwarty co do wielkości producent aut osobowych w Korei Południowej. Jego właścicielem od 2010 roku jest indyjski koncern samochodowy Mahindra & Mahindra Limited. SsangYong specjalizuje się w samochodach typu SUV z napędem na cztery koła. Europejscy klienci mogą obecnie wybierać spośród pięciu modeli SsangYong, sprzedawanych w Polsce przez ponad 20 niezależnych dilerów, przypomina BAH.