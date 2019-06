BAH ma warunkową zgodę na przedłużenie umowy importerskiej z JLR do 31 III 2021

"Stosownie do otrzymanego od JLR pisma, warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r. jest uzyskanie w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 przez BAP, będącą generalnym importerem marki Jaguar Land Rover, poziomu sprzedaży nowych samochodów w liczbie 4 370 sztuk. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez JLR, po spełnieniu powyższego warunku okres obowiązywania umowy importerskiej zostanie przedłużony do dnia 31 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie.