BAH: Wypożyczalnia samochodów przy lotnisku w Pradze ruszy przed wakacjami

Wcześniej BA Car Rental poinformowała, że podpisała z firmą Surprice Rentals umowę franczyzową, obejmującą rynek czeski. To kolejny po Polsce kraj, gdzie grupa będzie miała wyłączność na prowadzenie działalności wypożyczalni aut pod marką SurPrice.

"Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sieci wypożyczalni koncentrujemy się na rynku lotniskowym. To segment, który rozwija się bardzo dynamicznie, w ślad za szybko rosnącym ruchem pasażerskim w portach lotniczych w całej Europie. Czechy, a w szczególności ich stolica, to popularna destynacja zarówno turystyczna, jak i bizensowa. W zeszłym roku praskie lotnisko obsłużyło niemal 17 mln pasażerów. To naturalnie generuje duży popyt na usługi wynajmu aut" - powiedział dyrektor zarządzający BA Car Rental Grzegorz Czarnecki, cytowany w komunikacie.