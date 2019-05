Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

"Wynik z tytułu odsetek pozostaje nadal głównym czynnikiem wzrostu przychodów (+14,6% rocznie), natomiast podniesienie opłat na BFG w 2019 roku spowodowało znaczny wzrost kosztów operacyjnych (wraz z amortyzacją) o 16,4% rocznie. Warte zauważenia jest, iż składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG jest księgowana w I kwartale, co zniekształca porównanie wyników do poprzedniego kwartału" - czytamy dalej.

"Koszty ogółem w I kw. 2019 r. wyniosły 384,5 mln zł, co oznacza nominalny wzrost o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Znaczny wzrost obowiązkowych składek na BFG w 2019 r. był ważnym czynnikiem wzrostu kosztów operacyjnych. Ponadto roczna składka na fundusz restrukturyzacyjny BFG (która rok-do-roku podwoiła się) jest zawsze księgowana w I kw., co zaburza porównanie kosztów i całości wyników, w stosunku do poprzednich kwartałów. Bez uwzględnienia składek BFG, zaksięgowanych w I kw., koszty operacyjne wzrosły o 9% rocznie" - napisano w raporcie.