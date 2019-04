forex 1 godzinę temu

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 i 3,6% w 2020 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego Polski spowolni do 4% w 2019 z 5,1% w 2018 r., oraz wyniesie 3,6% w 2020 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podtrzymanie prognoz w stosunku do oczekiwań ze stycznia br.