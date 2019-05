Banki spółdzielcze mają list intencyjny dot. jednolitego standardu BS API

"Sygnatariusze listu zgodnie deklarują współpracę i wzajemną pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu w sektorze bankowości spółdzielczej jednolitego standardu BS API oraz opracowaniu rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podpisanie porozumienia ma przyczynić się do wzmocnienia działań na rzecz bankowości spółdzielczej w obszarze API. To wydarzenie jest swoistym przełomem, w którym sektor bankowości spółdzielczej zaprasza do szerokiej współpracy podmioty, które świadczą tego rodzaju usługi, aby zapewnić nowoczesny sposób ich realizacji z jednoczesnym wypracowaniem standardów komunikacyjnych w zakresie systemów cyberbezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.