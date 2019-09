BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

"Wydaje się, że taka liczba postawionych celów może niepotrzebnie rozpraszać stosunkowo skromne fundusze przeznaczone na realizację programu. Rząd zakłada, że w okresie 2019-2027 wielkość grantów wypłacanych w ramach programu każdego roku będzie wahać się pomiędzy 140-220 mln zł. Wydawałoby się, że jest to suma dość duża, jednak porównując nawet z obecną, bardzo niską stopą inwestycji prywatnych - 13,5% PKB (2018 r.), co przekłada się na wolumen inwestycyjny sektora ogółem w wysokości ok. 270 mld zł rocznie - wsparcie rządu stanowić będzie ok. 0,05-0,1% tego wolumenu. Jeżeli więc ten bardzo mały odsetek ogółu prywatnych inwestycji rozproszony zostanie pomiędzy wiele, słusznych skądinąd, celów i wynikającą z tego dużą liczbę beneficjentów, rezultat takiego wsparcia praktycznie nie będzie widoczny" - czytamy w komentarzu.