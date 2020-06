Benefit Systems przekaże partnerom programu MultiSport ponad 4 mln zł wsparcia

W pierwszym miesiącu po odmrożeniu Benefit Systems będzie płacić dodatkową kwotę obiektom, które otworzą się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi do 15 czerwca. Jest to kolejna forma wsparcia realizowana przez Benefit Systems na rzecz partnerów sportowych programu MultiSport, podano w komunikacie.

"Obiekty sportowo-rekreacyjne wznawiają działalność dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki, po blisko 3-miesięcznym okresie zamknięcia. Niestety, moment ten przypada na niski sezon w naszej branży. Ponadto będziemy otwierać się z licznymi obostrzeniami, dlatego chcemy wesprzeć naszych partnerów w zakupie materiałów związanych z dodatkowymi obowiązkami sanitarnymi. Liczymy, że będzie to również zachętą do szybszego otwarcia obiektów. Jak pokazują badania MultiSport Index Pandemia, aż 75% osób, które wcześniej korzystały z różnego rodzaju klubów sportowych, chce do nich wrócić, gdy tylko znów się otworzą. Stwarza to potencjał, który powinniśmy starać się wykorzystać dla szybkiego odzyskania przez branżę jak najlepszej kondycji po odmrożeniu i na rzecz jej przyszłego rozwoju" - powiedział członek zarządu Benefit Systems Wojciech Szwarc, cytowany w komunikacie.