Best miał 23,3 mln zł zysku netto, 36,03 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Grupa Best zanotowała wyraźną poprawę kluczowych wyników finansowych: przychody z działalności operacyjnej wyniosły blisko 206 mln zł (wzrost o 26% r/r), zysk operacyjny sięgnął 109 mln zł (+30% r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Best wyniósł prawie 64 mln zł

(+34% r/r). Jednocześnie, od początku tego roku zadłużenie netto Grupy Best zmalało o 55 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec trzeciego kwartału spadł do poziomu 0,97 - najniższego od ponad 4 lat" - czytamy w komunikacie prasowym.