Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Wynik netto w 2018 r. był niższy niż rok wcześniej, o czym przesądziła istotna aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności należących do Grupy Best.

"W ubiegłym roku, po trzech latach bardzo intensywnego rozwoju i inwestycji, skupiliśmy się przede wszystkim na optymalizacji naszej działalności, poprawie struktury bilansu, zmniejszeniu zadłużenia i poprawie efektywności kosztowej. Działania te przynoszą oczekiwane efekty. Pomimo ograniczenia inwestycji w nowe pakiety wierzytelności, poziom spłat przynależnych Grupie z obsługiwanych portfeli wzrósł rok do roku o blisko 10%, przekraczając 260 mln zł. Odnotowaliśmy wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 18%, do poziomu 220 mln zł. Skonsolidowaliśmy grupę oraz zmniejszyliśmy zadłużenie, przez co główny wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto / kapitał własny) na koniec 2018 roku spadł do poziomu 1,18 i należał do najniższych w branży" - skomentował prezes.