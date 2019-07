BGK: Do małych i średnich firm trafiło 1,79 mld zł wsparcia unijnego w tym roku

Najczęściej z unijnego finansowania zwrotnego korzystały mikroprzedsiębiorstwa (8,5 tys.), a także małe (1,2 tys.) i średnie firmy (ponad 200). Ponad 1/3 z nich to tzw. start-upy. Oznacza to, że łącznie do przedsiębiorców trafiło ponad 1,79 mld zł - z czego 1,69 mld zł to pożyczki unijne, a reszta to inne produkty, takie jak poręczenia i wejścia kapitałowe, poinformowano.