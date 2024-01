Biedronka i Dino z olbrzymim wpływem na WIG20

Na zamknięciu piątkowych notowań WIG20 wzrósł o 0,11 proc. i wyniósł 2.248,58 pkt ., mWIG40 zwyżkował o 0,07 proc. do 5.703,41 pkt., a sWIG80 zakończył sesję na poziomie z czwartkowego zamknięcia (23.250,18 pkt.). WIG zyskał 0,08 proc. do 76.106,23 pkt.

Dino ze spadkiem na giełdzie. "Winne" dane właściela Biedronki?

Niechlubnym bohaterem piątkowej sesji było Dino, które od rana zniżkowało o kilka procent. Spadek pogłębiał się przez cały dzień, aż do ok. 11 proc. pod koniec sesji i handel akcjami spółki został chwilowo zawieszony. Na zamknięciu, papiery Dino zostały przecenione o 11,77 proc. do 409,2 zł. Na zakończeniu czwartkowych notowań kosztowały one 463,8 zł.