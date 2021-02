BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości piekarzy przekroczyły 118 mln zł w 2020 r.

"Po danych na temat zaległości można wnioskować, że miniony rok nie należał dla branży piekarniczej do łatwych. Z danych zawartych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie BIK wynika, że przeterminowane zobowiązania producentów pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek wobec dostawców i banków wzrosły o 10%, podczas gdy w całej gospodarce zaległości podwyższyły się o 4%. Negatywną zmianę sytuacji w 2020 r. jeszcze dobitniej widać na tle tego, co działo się w 2019 r. Wówczas zaległości branży spadły o ponad 3%, mimo że wszystkie firmy podwyższyły zaległości o 9%" - powiedziała ekspert BIG InfoMonitor Halina Kochalska, cytowana w komunikacie.

Według szacunków w czasie kwietniowej kwarantanny 2020 r. sprzedaż pieczywa spadła o ok. 10-15%. Cukiernie skutki trudnej sytuacji odczuły jeszcze bardziej, bo sprzedawały do 30-40% mniej wyrobów. Jednocześnie część osób niepewnych sytuacji, z którą będą musieli się zmierzyć, kupowała pieczywo na zapas, a inni zaczęli też wypiekać chleb w domu, podkreślono.

Zaległości piekarni wzrosły z 107,6 mln zł w 2019 r. do 118,1 mln zł na koniec 2020 r. Jednocześnie nieznacznie ubyło firm, które miały kłopoty, i ostatecznie udział niesolidnych płatników wynosi w tej branży 6%, czyli podobnie jak w całej gospodarce. Jest też zbliżony do odsetka ryzykownych przedsiębiorstw wśród sprzedawców wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Jeśli chodzi o zadłużenie, to w przypadku punktów handlowych w minionym roku podniosło się ono mniej, bo o 5%, do 12,7 mln zł. Średnia kwota przeterminowanych o min. 30 dni zobowiązań przekracza tu 40 tys. zł, a w przypadku producentów pieczywa i ciastek 122 tys. zł, wskazano również.