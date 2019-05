BIK poszukuje gruntów pod nowe inwestycje: magazynową i handlową

Obecnie spółka zbiera oferty wykonawców dla pierwszej części BIK Park Wrocław I (ok. 25 tys. m2 z docelowych 47 tys. m2) i chce rozpocząć budowę na przełomie II i III kw., by oddać ją w I kw. 2020 r. Drugi etap ma być ukończony w drugiej połowie przyszłego roku. BIK ma również przygotowany projekt Centrum Logistyczne Kraków III (docelowo 19 tys. m2) i ma nadzieję na rozpoczęcie budowy jeszcze w br.

"Jesteśmy przygotowani na jeszcze jedną inwestycję magazynową na ok. 50-60 tys. m2 w południowej Polsce. Mamy wstępnie rozeznane grunty pod taką inwestycje" - powiedział Koszany w rozmowie z ISBnews.

"Jednocześnie nie wykluczamy inwestycji w kolejne retail parki. Ten biznes będzie się jeszcze przez klika lat rozwijał. Parki miały stanowić 20-30 % w naszych aktywach i ten poziom chcemy utrzymać. Jesteśmy w zaawansowanej analizie dwóch gruntów i jest możliwość, że w II połowie roku uda się przynajmniej zakupić grunt i przystąpić do procesu inwestycyjnego" - powiedział także prezes.

Spółka, która ma w portfelu obecnie dwa parki handlowe nie czuje presji do ich sprzedaży i czeka na dobre oferty, dodał Koszany. Kontynuuje natomiast prace nad sprzedażą Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu oraz Centrum Logistycznego Kraków II za ok. 90 mln zł i podtrzymuje zamiar finalizacji obu transakcji zgodnie z umową przedwstępną do połowy br.