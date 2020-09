BIK: Wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom spadła o 31,9% r/r w VIII

"W okresie styczeń-sierpień 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,5%) oraz produkcji (-34,2%) i handlu (-32,6%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-37,7%). Po lipcowych wzrostach, w porównaniu do czerwca, nie ma już śladu. Symptomy wzrostu akcji kredytowej były więc przedwczesne. W sierpniu w stosunku do lipca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie spadki. W ujęciu liczbowym najwyższe spadki dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora handlu (-10,2%)" - czytamy dalej.