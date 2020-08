Biomass Energy Project spodziewa się wzrostów przychodów w II półroczu

"Działania prowadzone w dziedzinie nowych technologii mają przełożyć się na zwiększenie przychodów w kolejnych okresach. BEP stworzył Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym pracuje nad produktami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii oraz medycyny. W oparciu o rozwój naszego portfela produktów oraz bieżącą sytuację w kraju i na świecie, spodziewamy się, że podejmowane przez nas działania przełożą się na wzrosty już w II połowie roku" - powiedział ISBtech Drożniewski.

"Rok 2019 Biomass Energy Project zakończył uzyskując stabilny wzrost przychodów do poziomu 2,2 mln zł. Niewielki spadek zysku do poziomu 0,6 mln zł, to pochodna podjętych inwestycji w projekty pojazdów elektrycznych i baterii. W przychodach widzimy pozytywne efekty inwestycji, co stanowi dla nas potwierdzenie słuszności przyjętej przez nas strategii zmiany profilu działalności spółki w kierunku innowacyjnych technologii, zgodnych z nowoczesnymi trendami w gospodarce" - dodał prezes.

Wskazał, że w segmencie elektromobilności spółka kontynuowała prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii, w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw litowych, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Rozwiązania BEP są możliwe do zastosowania zarówno w energetyce profesjonalnej, jak również przez prosumentów.

"BEP systematycznie rozwija i wprowadza do swojej oferty nowe projekty. Trwają prace nad napędem elektrycznym do pojazdów pływających oraz lądowych. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa w związku z ochroną środowiska oraz wprowadzaniem rozwiązań legislacyjnych premiujących użytkowników pojazdów ekologicznych, można zakładać, że jest to bardzo perspektywiczny kierunek rozbudowy spółki" - dodał prezes.

BEP wspólnie z firmą Heron Electric oraz gminami mazurskimi bierze także udział w projekcie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO elektrycznej oraz ogólnopolskiego programu "Mazurska Woda bez spalin".

"Reagując na powstałą w związku z pandemią koronawirusa sytuację, BEP przestawił część swojego potencjału badawczego na opracowanie produktów związanych z poprawą sytuacji w służbie zdrowia. Stworzona koncepcja oraz prototyp modułowego szpitala specjalistycznego, w pełni odpowiada na wymagania związane z epidemią. Zbudowany przez konstruktorów i konsultantów BEP system modułów medycznych, pozwala w bardzo szybkim czasie stworzyć z nich szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. Jednostki pozwalają również na uzupełnianie istniejącego systemu opieki szpitalnej o przyszpitalne centra triagu, tj. testowania i kwalifikacji pacjentów do dalszego leczenia" - wskazał Drożniewski.

Zastosowano także nowatorski system nadzoru medycznego nad pacjentem, umożliwiający w sposób zdalny ciągły monitoring jego podstawowych funkcji życiowych. Czujniki umieszczone na ciele prowadzą stały pomiar EKG, ciśnienia, temperatury oraz saturacji krwi, dając możliwość wychwycenia najdrobniejszych zmian w stanie zdrowia i szybkiej na nie reakcji. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość ograniczenia koniecznych bezpośrednich kontaktów pacjentów z personelem medycznym, co wpływa na ograniczenie transmisji zakażeń, zmniejsza liczbę osób niezbędnych do opieki nad chorymi oraz zwiększa możliwości nadzoru i kontroli ich stanu. Z punktu widzenia ekonomicznego, rozwiązanie obniża koszty i zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej, wymienił prezes.

"Grupa podpisała także umowę na dystrybucję systemów masowej kontroli termowizyjnej oraz dostępowych do obiektów publicznych, m.in.: lotnisk, dworców kolejowych, linii metra czy też centrów handlowych. Pozwalają one podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników wspólnej infrastruktury. Działania takie w dużej mierze pozwoliły na ograniczenie rozmiarów i skutków gospodarczych epidemii w krajach azjatyckich" - podsumował Drożniewski.

Biomass Energy Project S.A. to spółka początkowo powołana do działań w obszarze związanych z biomasą, roślinami energetycznymi i technologiami do ich innowacyjnych zastosowań. W okresie ostatnich 2-3 lat jej profil uległ zmianie i aktualnie pracowała głównie nad nowymi innowacyjnymi technologiami szczególnie w zakresie związanym z elektromobilnością oraz kontynuowała prace związane ze wzrostem potencjału badawczego. Od 2011 r. notowana na New Connect.

Sebastian Gawłowski

