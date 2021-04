Biomed-Lublin chce wyemitować do 3 mln akcji, które obejmie Ipopema Securities

Biomed poinformował o przystąpieniu do realizacji kolejnego etapu finansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej (Projekt CBR) oraz produkcji produktu leczniczego Onko BCG - leku na raka pęcherza moczowego . Jak zaznaczono, projekty te mają charakter strategicznych inwestycji i stanowią priorytet celów ekonomicznych spółki .

Biomed podał dziś, że podpisał umowę inwestycyjną i o oferowanie z Ipopema Securities dotyczącą emisji do 3 000 000 akcji spółki w ramach kapitału docelowego.

Umowa zobowiązuje Ipopema Securities do emisji do 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach kapitału docelowego spółki oraz zobowiązuje Ipopemę do objęcia nowej emisji akcji. Jak podano, w celu realizacji swojego zobowiązania, Ipopema zamierza pożyczyć bezpośrednio lub poprzez wskazanie podmiotu, który pożyczy 3 000 000 akcji spółki od wybranych akcjonariuszy.