Bioton miał 126,69 mln zł straty netto, 163,54 mln zł straty EBIT w 2019 r.

procesów, redukując ich liczbę o ponad 40% poprzez eliminacje, a także w znacznym stopniu wdrażając elektroniczne rozwiązania zarówno w zakresie obiegu dokumentów jak i bieżącej komunikacji co między innymi przełożyło się na znacznie lepsze rozumienie kosztów funkcjonowania organizacji" - czytamy w liście zarządu, dołączonym do raportu rocznego.

"W wynikach raportowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółka wykazała przychody ze sprzedaży na poziomie 202 mln zł - tj. spadek o 16%, w porównaniu do roku 2018. Jednakże odnosząc ten wynik do porównywalnej struktury w roku 2018 i 2019 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 202 mln zł oraz EBITDA na poziomie 15,4 mln zł, co stanowi odpowiednio 10% i 188% w porównaniu do roku 2018" - czytamy także.