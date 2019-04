Bird uruchomił w Warszawie usługi wynajmu hulajnóg elektrycznych

Bird proponuje rozwiązanie tzw. "ostatniej mili", czyli tej części przejazdu, w której nie ma już do dyspozycji transportu miejskiego, a jest jeszcze dużo do przejścia pieszo, wskazano w materiale.

"Tylko w czasie pierwszego roku działalności Bird, odnotowano ponad 10 mln przejazdów w 100 miastach. Gdyby tyle samo przejazdów wykonać przy użyciu samochodu, to spowodowałoby to emisję do atmosfery ponad 5,6 mln kg CO2" - napisano też w komunikacie.