Bitpanda inwestuje 10 mln euro w Centrum Technologii i Innowacji w Krakowie

"Centrum Technologii i Innowacji Bitpandy (Innovation&Technology Hub) zatrudni 300 wysokiej klasy programistów i inżynierów IT. Jednostka będzie prowadzona przez współzałożyciela i CTO Bitpandy Christiana Trummera. Zespół będzie odpowiedzialny za realizację ambitnych projektów firmy, zmierzających do redefinicji rynku inwestycji w oparciu o nowatorską technologię i jasne zasady" - czytamy w komunikacie.

Firma wkrótce zaoferuje dostęp przez swoją platformę do inwestycji w akcje i fundusze ETF, co - jak podkreślono - zasadniczo wpłynie na demokratyzację dostępu indywidualnych inwestorów do globalnych rynków finansowych. Wiedeński zespół Bitpandy, który liczy obecnie 280 pełnoetatowych pracowników reprezentujących blisko 50 narodowości.

"Zlokalizowanie pierwszego Centrum Technologii i Innowacji Bitpandy w Krakowie, mieście światowej klasy deweloperów, z jego żywą sceną technologiczną, położonym tak blisko Wiednia, było dla nas jasnym wyborem. Liczymy, że Centrum pomoże nam przyciągnąć utalentowanych pracowników, którzy razem z Bitpandą będą tworzyć innowacje na najwyższym, światowym poziomie. Chcemy coraz szybciej wprowadzać innowacje oraz mieć możliwość spojrzenia na nasze rozwiązania z nowej perspektywy. Ma to zasadnicze znaczenie w firmie, która rozwija się w takim tempie jak my, a jednocześnie chce pozostać skupiona na celu, jakim jest znoszenie barier na rynku finansowym. Jestem przekonany, że będziemy w stanie przyciągnąć najbardziej wykwalifikowanych specjalistów z całego regionu, w tym deweloperów backend, inżynierów zajmujących się m.in. uczeniem maszynowym, QA, właścicieli produktów, czy Scrum masterów" - dodał współzałożyciel i CTO Bitpandy Christian Trummer, cytowany w komunikacie.

Bitpanda to wiodąca europejska cyfrowa platforma inwestycyjna. Inwestycja w Centrum Technologii i Innowacji przyczyni się do dalszej ekspansji neobrokera. To posunięcie było możliwe dzięki zrealizowaniu przez Bitpandę we wrześniu 2020 roku rundy finansowania serii A o wartości 52 mln USD, przy udziale Valar Ventures Petera Thiela i innych renomowanych inwestorów z branży fintech, takich jak Speedinvest. Ta największa runda finansowania Serii A w Europie w tym roku umieściła Bitpandę w czołówce firm z branży fintech.