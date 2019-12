Blok Taurona o mocy 910 MW zyskał synchronizację z siecią elektroenergetyczną

"Rozpalenie kotła stanowiło wejście w etap gorącego rozruchu bloku, finał tego procesu to synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Jej pomyślne przeprowadzenie to kolejny, po pomyślnie zakończonej próbie ciśnieniowej kotła, dowód na to, że blok 910 MW jest należycie realizowany" - powiedział rzecznik prasowy Tauron Polska Energia Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.