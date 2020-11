Bloober Team: Przychody z gry 'Observer: System Redux' pokryły koszty produkcji

"Bardzo cieszymy się z debiutu odświeżonego 'Observera'. Przede wszystkim w tym ciężkim okresie pandemii udało nam się dostarczyć grę na premierę obu konsol nowej generacji. Naturalnie cieszy nas pokrycie kosztów, szczególnie, że nie były to 'drobne', tylko siedmiocyfrowa kwota. Ale jeszcze bardziej istotne jest to, jakie opinie zbiera gra - zarówno od dziennikarzy, jak i graczy. To dla nas bardzo istotne szczególnie, że 'Observer: System Redux' jest tytułem, który będzie miał raczej długi ogon sprzedażowy, a dobre recenzje w tym oczywiście pomagają' - powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.