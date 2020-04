Blue Media przejęło 18% udziałów w PAT, operatorze serwisu Rachuneo

Rachuneo, oprócz porównywania ofert, analizuje rachunki, sprawdza, czy zmiana dostawcy jest dla klienta opłacalna, i pomaga przeprowadzić klienta przez wszelkie formalności. Cały proces odbywa się przez internet. Rachuneo ułatwia zarządzanie długoterminowymi umowami z dostawcami usług i mediów, umożliwiając klientom m.in. stały monitoring najlepszych i dopasowanych do ich oczekiwań ofert. W tym momencie z Rachuneo korzystają klienci indywidualni. Wkrótce zostaną uruchomione usługi dla małych i średnich firm, podano.

"Jako Blue Media chcemy wspomóc dalszy rozwój Rachuneo, dzieląc się naszym doświadczeniem i know how pozyskanym przy okazji budowy serwisu bm.pl i rozwijaniu usług płatności automatycznych za rachunki. Do inwestycji przekonał nas przede wszystkim zespół Rachuneo, z którym mieliśmy już okazję współpracować przy okazji innych projektów" - powiedział prezes Blue Media Sebastian Ptak, cytowany w komunikacie.