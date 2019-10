BM Reflex nie spodziewa się odbicia cen paliw na stacjach w najbliższym czasie

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 4-10-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 - 3981 PLN/1000l (wzrost o 3 PLN/1000l w porównaniu do cen z 27-09-2019), Superplus 98 - 4108 PLN/1000l (spadek o 96 PLN/1000l), olej napędowy 4035 PLN/1000 l (spadek o 80 PLN/1000l), olej napędowy do celów opałowych 2690 PLN/1000 l (spadek o 57 PLN/1000l).

Spadki cen ropy naftowej Brent wyhamowały póki co w rejonie 56 USD/bbl, choć silniejsze poziomy wsparć dla cen to dopiero rejon 52-53 USD/bbl. Spadkom cen cały czas sprzyjają słabe dane makro ze światowej gospodarki, które z kolei podsycają obawy o dalsze spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji paliw. Poza tym wchodzimy w okres przestojów remontowych rafinerii i sezonowego wzrostu zapasów ropy naftowej. Departament Energii USA poinformował o wzroście amerykańskich zapasów ropy naftowej w ubiegłym tygodniu o 3,1 mln bbl do 422,6 mln bbl. Produkcja ropy naftowej zmniejszyła się w skali tygodnia 0,1 mln bbl/d do 12,4 mln bbl/d. Popyt na paliwa w USA zmniejszył się w skali tygodnia 0,43 mln bbl/d do 20,75 mln bbl/d. Wyraźnie słabnące tempo wzrostu produkcji ropy z łupków w USA może okazać się istotnym czynnikiem wsparcia dla cen ropy naftowej w dłuższym okresie, kiedy przestanie pogarszać się kondycja światowej gospodarki.