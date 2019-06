BNP Paribas Bank Polska wdraża trwały nośnik od KIR 

"Trwały nośnik udostępniany przez KIR gwarantuje pełną integrację z systemami bankowymi. Usługa wykorzystuje kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz technologię blockchain. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapewnia wysoką wydajność i skalowalność. Umożliwia weryfikację autentyczności i zapewnia dostęp do dokumentów zarówno obecnym, jak i byłym klientom banku " - czytamy w komunikacie.

"BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie dąży do pełnej cyfryzacji produktów, usług i procesów, aby zapewnić klientom nowoczesną, wygodną obsługę, przede wszystkim w kanałach zdalnych. Zastosowanie trwałego nośnika opartego na technologii blockchain to przykład działania, które zbliża nas do tego celu" - powiedział menedżer produktu ds. analizy biznesowej i procesów w BNP Paribas Bank Polska Paweł Jaskulski, cytowany w komunikacie.