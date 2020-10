BNP Paribas: Otwarta bankowość będzie przyczyniać się do platformizacji banków

Zaznaczył, że ten trend z pewnością przyspieszy w najbliższych latach. W ramach postępującej platformizacji, banki będą także integrować na platformie inne banki i bazując na zaciąganych danych mogą np. udostępnić uproszczoną ścieżkę do otrzymania pożyczki , hipotek online itp. Chodzi o to, by klient mógł załatwić jak najwięcej swoich spraw w ramach zdalnej bankowości, zaznaczył dyrektor.

"To, co będzie zyskiwać na popularności, to z pewnością udostępnianie nowych funkcjonalności w ramach rozwiązań chmurowych i zastosowanie sztucznej inteligencji na coraz większą skalę w nowych obszarach. Przykładowo będzie to mieć miejsce w zakresie call center przy wykorzystaniu chat botów i voice botów. Dziś bez wątpienia to banki wyrastają na liderów w cyfryzacji usług online, choć można zaryzykować stwierdzenie, że to dopiero początek ich cyfrowej drogi, na której z jednej strony będą one dyktowały trendy, ale z drugiej będą adoptowały narzędzia już stosowane w innych branżach" - podsumował Bodnar.