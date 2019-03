BoomBit finalizuje postępowanie prospektowe, planuje debiut na GPW w II kw.

"Wejście na giełdę pozwoli nam uzyskać rynkową wycenę naszej grupy, a także pozyskać środki na dalszy dynamiczny rozwój BoomBita. Liczymy na pomyślne zakończenie procesu IPO - przykład innych notowanych spółek gamingowych pokazuje, że warszawska giełda to dobre miejsce do skutecznego budowania wartości dla swoich akcjonariuszy" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

"Ostatnie 2 lata to bardzo dynamiczny rozwój naszej Grupy - zarówno jeśli chodzi o zespół, kompetencje, jak i pipeline wydawniczy. Rynek gier mobilnych to zdecydowanie najszybciej rosnący segment rynku gier, a my, jako globalny deweloper i wydawca, jesteśmy doskonale spozycjonowani, by skutecznie wykorzystać ten trend" - dodał wiceprezes Hannibal Soares, cytowany w komunikacie.