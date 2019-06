BOŚ Bank: Posiedzenie EBC i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

"W bieżącym tygodniu zaplanowane jest posiedzenie rady EBC. Oczekujemy, że EBC utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, w tym stopę ropę na poziome 0,0% oraz stopę depozytową na poziomie -0,4%, sądzimy, że rada podtrzyma retorykę o potrzebie dalszego analizowania sytuacji i gotowości co do potencjalnych działań luzowania polityki pieniężnej w przyszłości . Na czwartkowym posiedzeniu prawdopodobne wydaje się opublikowanie szczegółów dot. zapowiedzianego na III kw. programu celowych długookresowych operacji płynnościowych (TLTRO)" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.

"Nie oczekujemy zmian poziomu stóp, jak i przekazu w komunikacie po posiedzeniu Rady. W dotychczasowym łagodnym tonie zostanie utrzymana zapewne retoryka prezesa NBP. Co prawda, majowy wstępny szacunek inflacji z wysokim prawdopodobieństwem wskaże na dalszy wyraźny wzrost CPI, niemniej zapewne za ostrożnością w zamianach polityki monetarnej prezes NBP wskaże niepewność co do perspektyw światowej koniunktury wzrostu i widoczny na światowych rynkach finansowych wzrost oczekiwań na luzowanie polityki monetarnej (m.in. Fed)" - czytamy dalej.