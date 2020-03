BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rozwój epidemii koronawirusa w Europie

"Sądzimy, że zdecydowana większość członków Rady podtrzyma poparcie dla utrzymania status quo w warunkach spowolnienia aktywności gospodarki (argument przeciw zaostrzeniu polityki monetarnej) oraz podwyższonej inflacji (argument przeciw obniżce stóp). Jednocześnie wyraźny wzrost niepewności co do perspektyw gospodarki światowej w kontekście rozwoju koronawirusa, jego potencjalnego negatywnego wpływu na polską gospodarkę oraz wzrost prawdopodobieństwa luzowania polityki monetarnej na świecie poskutkuje z wysokim prawdopodobieństwem wyraźnym zagłodzeniem retoryki RPP, włącznie z wyraźniejszym zasygnalizowaniem możliwości obniżenia stóp procentowych w sytuacji gwałtownego pogorszenia sytuacji gospodarczej na świecie (i przez to w Polsce)" - oceniają ekonomiści.