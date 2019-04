Braster miał 19,78 mln zł straty netto, 18,93 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"Dla Braster rok 2018 to czas, w którym spółka intensywnie realizowała założenia przyjętej strategii rozwoju spółki i rozwijała sprzedaż na rynku rodzimym oraz na wyselekcjonowanych rynkach zagranicznych" - stwierdził zarząd w liście do akcjonariuszy.

W ich ocenie, pozytywny odbiór urządzenia Braster Pro przez środowisko medyczne przełożył się na zawarte przez spółkę kontrakty z zagranicznymi dystrybutorami m.in. w Bułgarii czy na Ukrainie. Jedną z bardziej znaczących umów była umowa zawarta z firmą Kontrue Technology Co. Ltd z siedzibą w Shenzhen w Chinach. Nawiązanie współpracy z chińskim dystrybutorem to istotny element ekspansji zagranicznej, gdyż otwiera jeden z najważniejszych i największych rynków docelowych dla spółki, zaznaczył zarząd.