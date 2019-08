BREWE Leasing planuje wejście na giełdę w perspektywie trzech lat

"Ze względu na to, że oprócz działalności leasingowej, BREWE Leasing rozpoczęło również oferowanie usług faktoringowych, zdecydowaliśmy się na tworzenie grupy kapitałowej. W strategii zapisaliśmy, że BREWE, już jako grupa, będzie chciała się upublicznić" - powiedział ISBnews Mikłasz.

"Sprzyja nam sytuacja na rynku leasingowym, który rośnie z dynamiką nawet 20% rocznie, bez względu na to czy jest sektor obsługiwany przez banki, czy firmy pozabankowe. W przypadku tych drugich, zauważa się zresztą nawet zdecydowanie większą dynamikę, wynikającą z faktu, że powstaje dużo nowych przedsiębiorstw, które nie mają możliwości pozyskania finansowania bankowego na początku swojej działalności. Jest to grono naszych potencjalnych klientów. Tej grupie dedykujemy produkt leasingowy 'Startup'" - dodał prezes.

Jednocześnie BREWE Leasing uruchomiła platformę Goldberg & Johnson, dedykowaną do inwestowania w projekty leasingowe. Inwestowanie odbywa się poprzez nabywanie Kwitów Dochodowych.

"Dzięki platformie dajemy inwestorom możliwość zarabiania na leasingu - naszej podstawowej działalności. Model działa tak, że inwestorzy, za pośrednictwem platformy goldbergandjohnson.com, powierzają spółce środki, my zakupujemy za to konkretne przedmioty leasingu, udostępniane następnie przedsiębiorcom. Czyli zarabiają wszyscy: przedsiębiorcy, BREWE Leasing i inwestorzy" - powiedział Mikłasz.

Sposobem, za pośrednictwem którego inwestorzy powierzają środki BREWE Leasing, jest stworzony nowatorski instrument finansowy: Kwit Dochodowy. Jest to papier wartościowy, któremu nadano formalny charakter weksla .

"Kwit Dochodowy BREWE Leasing różni się jednak funkcjonalnie od typowych weksli - te mają tylko funkcje zabezpieczające lub płatnicze. Nasz Kwit Dochodowy to coś więcej. Dlatego zastosowaliśmy bardziej rozbudowaną nazwę, lepiej oddającą specyfikę tego oryginalnego papieru wartościowego. Formalny charakter weksla daje mu szereg zalet - np. mocny walor zabezpieczający, poprzez ogromną łatwość egzekucyjną. Z drugiej strony, zastosowanie dyskonta, oraz wypłacanie kuponów daje inwestorowi możliwość udziału w zyskach z biznesu

Kwit Dochodowy jest papierem wartościowym, który pozwala inwestorom uczestniczyć w biznesie spółki BREWE Leasing. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest to, że jest to instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych licznych zabezpieczeń. Szefem compliance oraz zaawansowanych prac legislacyjnych w zakresie dostosowania funkcjonowania platformy do wymogów regulatora został Paweł Zaremba-Śmietański - jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów od ofert publicznych, który wprowadził na GPW ponad 50 spółek, realizował fuzje i przejęcia o wartości kilkunastu miliardów złotych, wyjaśnił prezes spółki.