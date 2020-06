Bricomarché uruchomi przy sklepach kolejnych 14 Bricomatów w lipcu

"Obecnie intensywnie pracujemy nad doskonaleniem kanału e-commerce. Dbając o wygodę naszych klientów, udostępniamy kolejne formy odbioru towaru np. poprzez kuriera, także dla dużych gabarytów oraz bezpieczną i innowacyjną formę odbioru click&collect w Bricomatach. Odbiór zamówienia w Bricomacie jest darmowy, prosty i co ważne bezpieczny, ponieważ klient nie musi wchodzić na teren sklepu. Wystarczy, że wprowadzi na ekranie urządzenia podany podczas dokonywania zakupów numer telefonu oraz kod dostępu, który otrzymał w treści SMS-a" - powiedziała dyrektor generalna sieci w Polsce Katarzyna Jańczak-Stefanide, cytowana w komunikacie.

Dotychczas sieć Bricomarché posiadała Bricomaty w 10 lokalizacjach. W lipcu boksy do odbioru zamówień będą montowane przy 14 kolejnych sklepach. Z udogodnienia skorzystają dodatkowo mieszkańcy Barlinka, Działdowa, Lipna, Knurowa, Kołobrzegu, Poznania, Rydułtów, Sanoka, Sokółki, Starachowic, Stargardu, Szczecinka, Trzebnicy oraz Zielonej Góry, podano także.

Bricomaty to boksy zlokalizowane przed supermarketami sieci Bricomarché w specjalnie oznaczonych strefach. Umożliwiają klientom elastyczny czas odbioru produktów kupionych w sklepie internetowym lub stacjonarnym. Towar można odebrać w dogodnym dniu i godzinie, również w niedziele wolne od handlu czy poza godzinami otwarcia sklepu w systemie 24/7. W ramach dostawy do Bricomatów sieć oferuje szeroką gamę produktów. Można w nich odebrać także towary o dużych gabarytach, takie jak np. płyty OSB czy drzwi, co jest całkowicie unikatowe w tego typu rozwiązaniach, podkreśla Bricomarché.