Brytyjczycy wydadzą nowe koncesje na wydobycie gazu i ropy. Dlaczego to "kontrowersyjna" decyzja?

Wydobycie ropy i gazu z Morza Północnego. Argumenty rządu

Zwolennicy poszukiwań na Morzu Północnym argumentują, że one wcale nie są sprzeczne z rządowym zobowiązaniem do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050 r. Paliwa wydobyte z morza mają bowiem zastąpić te importowane, a dzięki ograniczeniu transportu ślad węglowy będzie niższy.

Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy nowych poszukiwań zgadzają się natomiast co do tego, że nie będą one rozwiązaniem bieżących problemów z wysokimi cenami prądu. Innymi słowy - na efekty eksploracji Morza Północnego trzeba będzie poczekać. Dodajmy, że średni czas między odkryciem złóż a rozpoczęciem eksploatacji wynosi ok. 5 lat.