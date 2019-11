BSC Drukarnia Opakowań miała 8,67 mln zł zysku netto w III kw. 2019

"BSC Drukarnia Opakowań, czołowy dostawca opakowań z tektury i papieru, w okresie I-III kwartał 2019 r. wypracował 207 mln zł przychodów ze sprzedaży, 40,5 mln zł EBITDA oraz 24,1 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 26%, 31% oraz

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.